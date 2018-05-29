Климкин заявил, что посетит 1 июня Донбасс вместе с германским коллегой

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен со своим германским коллегой Хайко Маасом 1 июня посетить Донбасс.

"Я послезавтра буду встречаться с немецким министром иностранных дел и говорить с ним. Кстати, поедем на Донбасс, скорее всего, тоже 1-го (июня — ред.). Я хочу ему показать. Поскольку он новый на своей должности, он должен лично увидеть, что там происходит", — сказал Климкин во вторник.

По его словам, стороны, в том числе обсудят вопрос введения миротворческой миссии в регион.

С 2017 года идут дискуссии по вводу в регион миротворцев ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.