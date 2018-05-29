КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Апелляционный суд Львовской области во вторник подтвердил оправдательный приговор Долинского районного суда Ивано-Франковской области в отношении украинского журналиста Руслана Коцабы, обвиняемого в госизмене, сообщила адвокат Татьяна Монтян.
"Только что Апелляционный суд Львовской области окончательно… оставил без изменений соответствующее постановление Долинского районного суда Ивано-Франковской области", — написала Монтян на своей странице в Facebook.
Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене.