Во Франции отключат мобильное приложение, плохо оповещавшее о терактах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Франции отказались от дальнейшего использования мобильного приложения SAIP (Система предупреждения и информирования населения), которое было призвано оповещать граждан о терактах, но продемонстрировало свою неэффективность, сообщает радиостанция France Info.

Источники в правительстве утверждают, что приложение будет отключено с 1 июня.

МВД Франции разработало бесплатное приложение, доступное на английском и французских языках, после терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Приложение стало доступным для пользователей с 8 июня 2016 года, когда в стране начался чемпионат Европы по футболу. Программа должна присылать пользователям оповещения в случае предполагаемых террористических атак. Ожидалось, что оповещения будут приходить в течение 15 минут после того, как власти подтвердят достоверность угрозы.

Однако работа приложения вызывала многочисленную критику. После теракта в Ницце 14 июля 2016 года пользователи приложения получили уведомление о нападении спустя два часа после начала инцидента. В феврале 2017 года, когда неизвестный с ножом напал на военный патруль у Лувра, приложение вообще не сработало.