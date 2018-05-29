"Льежский стрелок" выкрикивал "Аллах Акбар", заявил очевидец

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Один из очевидцев инцидента со стрельбой в бельгийском Льеже, где преступник застрелил трех и ранил еще двух человек, утверждает, что слышал, как тот выкрикивал "Аллах Акбар", передает во вторник телеканал RTBF.

"Мы услышали звуки выстрелов, люди начали кричать, я сначала подумал, что это звуки петард, а потом я заметил человека с оружием, который начал кричать "Аллах Акбар", — рассказал журналистам очевидец по имени Жазон, оказавшийся поблизости от места инцидента.

По его словам, через некоторое время раздались выстрелы из автоматического оружия, после этого стрельба утихла.

Во вторник при проверке документов вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух полицейских, после чего выхватил у сотрудницы полиции пистолет и открыл по сотрудникам огонь на поражение. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей.

Злоумышленник пытался с заложницей укрыться на территории лицея, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. В ходе перестрелки пострадали еще двое полицейских. Уголовное дело по статье о преступлении террористического характера передано в федеральную прокуратуру.

По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.