МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия не получила ответа на свои вопросы по "делу Скрипалей", Лондон не заинтересован в сотрудничестве с Москвой по этому вопросу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ни на один из своих вопросов мы ответа не получили. Появляется информация, мы Юлю (Скрипаль — ред.) увидели на экране телевизора, у нас возникли дополнительные вопросы. Но, тем не менее, видно, что британская сторона абсолютно не готова к сотрудничеству и взаимодействию", — сказал во вторник Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

По его словам, в Москве исходят из того, что, "если британская сторона хочет, чтобы этот вопрос был закрыт и искусственно прекратил давить на российско-британские отношения, они должны действовать в соответствии с нормами международного права и теми двусторонними договоренностями, которые у нас существуют".

"Этого не происходит", — подчеркнул дипломат.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".