Стороны ливийского конфликта договорились об участии в конференции ООН

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии договорились об участии в конференции под эгидой ООН для выполнения достигнутых в Париже договоренностей, сообщается в итоговом заявлении, имеющемся в распоряжение РИА Новости.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии проходит 29 мая в Париже. Встреча проводится под эгидой ООН при участии главы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа, а также контролирующего восток страны маршала Халифы Хафтара.

"Достигнута договоренность об участии в полной политической конференции под эгидой ООН для наблюдения за выполнением этого заявления", — сообщается в итоговом документе.

Четыре представителя, принимающие участие в переговорах в Париже — это глава правительства нацсогласия Саррадж, глава ВС маршал Хафтар, глава парламента на востоке страны Агила Салех и глава высшего госсовета в Триполи Халид аль-Мушри.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом в 2014 году парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.