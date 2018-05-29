Израильские военные засекли новые пуски ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израильские военные засекли новые пуски палестинских ракет или мин из сектора Газа и перехватили часть из них с помощью систем ПРО, сообщила армейская пресс-служба.

С утра это уже, как минимум, четвертая волна обстрелов, на которые армия отвечает ударами по территории анклава.

"Несколько пусков зафиксированы в направлении юга страны, часть из них перехвачена системой "Железный купол", — сказано в пресс-релизе.

Сирены тревоги, ранее звучавшие в небольших приграничных селениях, после обеда сработали в окрестностях крупного города Ашкелона, где живут свыше 120 тысяч израильтян, а также в 20-тысячном Сдероте.

Военные пока не уточняют количество мин или ракет, которые были выпущены в ходе последнего залпа. Утром они насчитали по меньшей мере 30 пусков. О наличии потерь при обмене ударами информации пока не поступало.