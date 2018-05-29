Испанская полиция обыскала дома участников беспорядков в Гамбурге

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Испанская полиция провела во вторник рейды в рамках совместной операции европейских правоохранительных органов по расследованию беспорядков в ходе саммита G20 в июле 2017 года в Гамбурге.

Ранее полиция Гамбурга сообщила, что операции проводятся в Италии, Испании, Франции и Швейцарии.

В Испании были допрошены три человека, во Франции – трое, двое в Италии и один в Швейцарии, сообщила Национальная полиция Испании.

"Агенты национальной полиции приняли участие в совместной операции по выявлению радикалов, членов антифашистских и анархистских движений, напрямую причастных к беспорядкам и нападениям на полицию 7-9 июля прошлого года в Гамбурге в связи с проведение саммита G20", — говорится в сообщении полиции.

Испанская полиция обыскала три дома в Мадриде, двое подозреваемых жили в занятых ими помещениях незаконно.

Допрошенные – мужчины, испанцы по национальности, в возрасте от 29 до 31 года. Все принадлежат к радикальным антифашистским и анархистским организациям.

Во время проведения в Гамбурге саммита G20 в июле прошлого года группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. Общий ущерб оценивается в 2,7 миллиона евро. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.