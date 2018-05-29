Политик обвинил спецслужбу Литвы в помощи партии, подозреваемой в коррупции

ВИЛЬНЮС, 29 мая – РИА Новости. Председатель "Движения либералов" Эугениюс Гентвилас заявил, что представители Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) сами участвовали в деятельности партии, которую сейчас обвиняют в политической коррупции и отстаивании интересов бизнеса, сообщает Sputnik Литва.

По заявлению спецслужбы, информация о "Движении либералов" собиралась с момента учреждения партии.

Гентвилас ставит под сомнение это утверждение, так как до задержания экс-лидера партии Элигиюса Масюлиса бывший глава ДГБ помогал "Движению либералов" подготавливать программу на парламентских выборах, а его заместитель вступил в ряды партии. По словам руководителя партии, "сегодня это никто не хочет вспоминать".

"Очень жаль, что приходится подвергать сомнению работу служб нашей страны, но у меня возникают вопросы, почему руководители тех же служб не боялись стать членами партии и политически помогали партии в важных шагах", — написал Гентвилас на своей странице в Facebook.

Лидер "Движения либералов" предполагает, что никакой собранной информации о деятельности партии не было. Кроме того, заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что она якобы не знала о связях партии с концерном MG Baltic, по мнению Гентвиласа, могут быть обоснованы.

"Если "Движение либералов" уже тогда в чем-то подозревалось, а за руководителями партии следили разные службы, почему бывшие главы ДГБ, обладая всей этой информацией, не боялись тени, которая могла упасть на их имена, и других тем, которые сейчас активно обсуждаются?" — рассуждает председатель партии.

Ранее ДГБ представил комитету по национальной безопасности и обороне доклад о влиянии бизнеса на государственные и правоохранительные органы, в частности там упоминался концерн MG Baltic, а также партия "Движение либералов", которая якобы была создана предприятием и управлялась им.

После "Движение либералов" решило подать в суд на ДГБ, так как информация, представленная в докладе, по мнению парламентариев, наносит ущерб партии.

Бывший лидер "Движения либералов" Элигиюс Масюлис проходит по делу о политической коррупции, его подозревают в получении крупной взятки от MG Baltic и "торговле влиянием".

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