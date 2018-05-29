Подрыв СВПД "добавит огня" в кризисы на Ближнем Востоке, заявил Грушко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Развал сделки по иранской ядерной программе "добавит огня" в кризисы на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Обрушение сделки приведёт к очень негативным последствиям для всего — для региональной безопасности, для глобальной безопасности, для режима нераспространения. И это добавит огня в ситуацию на Ближнем Востоке, которая и так находится в крайне тяжёлом положении и требует объединения усилий, а не подобного рода шагов, которые разбалансируют и без того шаткое положение в регионе", — сказал Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Понятно, что в конечном счете последствия развала этой сделки, если она развалится, перевесят все мыслимые плюсы, которые, может быть есть, в голове тех людей в Вашингтоне, которые считают, что выход США из этой сделки даст им какие-то выигрыши в области безопасности или в сфере экономики", — сказал Грушко.

"Мы твёрдо намерены действовать таким образом, чтобы эта сделка сохранилась", — добавил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".