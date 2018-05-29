Грушко рассказал о последствиях подрыва соглашения по иранскому атому

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подрыв соглашения по иранскому атому грозит серьезными последствиями для региональной и международной стабильности и безопасности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"На сегодняшний день понятно, что существует широкий фронт, который стоит на защите этой сделки. И мы, и европейцы, и китайцы, все исходим из того, что это — фундаментальное соглашение, подрыв которого грозит многочисленными и негативными последствиями для всего: для региональной безопасности, для международной безопасности, для режима нераспространения, и это не полный перечень", — сказал Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".