Шутка о бомбе вызвала панику на борту индонезийского самолета

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более десяти человек пострадали в результате паники, возникшей на борту индонезийского самолета из-за шутки пассажира о бомбе, пишет издание Tempo.
Другой пассажир услышал его слова и запаниковал. Бортпроводник пытался успокоить пассажиров, но избежать хаоса не удалось. В результате инцидента пострадали 11 человек, они были госпитализированы.
Сотрудники службы безопасности обыскали самолет, но бомбу не обнаружили. Пассажир-"шутник" был задержан. Ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.