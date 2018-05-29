В Госдуме заявили об "украинских репрессиях" в близких к Крыму районах

АРМЯНСК (КРЫМ), 29 мая — РИА Новости. Киевские власти готовят масштабные репрессии в приграничных с Крымом регионах Херсонской области, чтобы втянуть Россию в военный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее Борис Бабин, занимающий на Украине пост постпреда президента страны в Крыму, заявил, что в ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническе, наблюдается "потеря признаков государственного управления". По его словам, в приграничных районах появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и занимаются раскачиванием ситуации. Бабин заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.

"Заявлениями о потере контроля над Херсонской областью Киев готовит легализацию масштабных репрессий против инакомыслия. Прикрываясь российским фактором, украинские спецслужбы развязывают себе руки по проведению незаконных арестов, обысков и даже пыток", — сказал Бальбек.

По его словам, украинские силовики уже "набили руку" в плане репрессий против населения страны.

"Это украинские граждане и, конечно, Россия может лишь взывать к мировой общественности, а не вводить войска для наведения порядка в Херсонщине. И если Киев надеется на военные действия — то это стратегический просчет. Впрочем, к возможным провокациям со стороны Украины на крымской границе готовы и, если понадобится, то переброска сил на Чонгар или Армянск произойдет быстрее, чем думают в Киеве", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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