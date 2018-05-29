АРМЯНСК (КРЫМ), 29 мая — РИА Новости. Киевские власти готовят масштабные репрессии в приграничных с Крымом регионах Херсонской области, чтобы втянуть Россию в военный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
"Заявлениями о потере контроля над Херсонской областью Киев готовит легализацию масштабных репрессий против инакомыслия. Прикрываясь российским фактором, украинские спецслужбы развязывают себе руки по проведению незаконных арестов, обысков и даже пыток", — сказал Бальбек.
По его словам, украинские силовики уже "набили руку" в плане репрессий против населения страны.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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