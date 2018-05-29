ШОС остается открытой для сотрудничества со странами Европы, заявил Лавров

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остается открытой для работы со странами Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В принципе большой евразийский проект, в нашем видении, с активным участием Шанхайской организации сотрудничества должен формироваться, идя от жизни, от конкретных интересов стран, которые видят свой интерес в том, чтобы участвовать в этих процессах. И в идеале он должен охватывать весь евразийский континент, по крайней мере двери открыты остаются и для сотрудничества с участием стран Европейского союза", — заявил министр по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров добавил, что Москва будет приветствовать участие Минска, который сейчас является наблюдателем при ШОС, в различных проектах, реализуемых в рамках организации, в том числе в работе региональной антитеррористической структуры.