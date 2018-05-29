Лавров прокомментировал решение Украины выйти из СНГ

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Иногда в действиях Киева здравый смысл и забота о собственных гражданах становятся заложником русофобской линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение властей Украины о выходе из СНГ.

"Это суверенное право Украины – решать, в каких организациях участвовать, в каких не участвовать. И СНГ – безусловно, одна из таких организаций. Украина должна принять решение… о том, насколько тот или иной ее шаг в отношении СНГ будет влиять – позитивно или негативно — на ее собственных граждан. Тут мы ничего поделать не можем", — заявил глава МИД РФ на брифинге в Минске.

"Иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о собственных гражданах становятся заложником русофобской линии", — посетовал Лавров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.