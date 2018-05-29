Грушко поинтересовался, куда пойдут астрономические взносы стран НАТО

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Если страны НАТО выполнят норматив взносов в 2%, неясно, на что пойдут эти астрономические деньги, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Если страны НАТО, прежде всего, европейские выполнят норматив 2%, чего требуют из Вашингтона, это будет означать, что совокупные расходы военные европейцев составят 400 миллиардов евро. Возникает вопрос, на что будут потрачены эти астрономические деньги", — заявил Грушко.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".

На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены Альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. В настоящее время лишь шесть стран выполнили это условие, а остальные, включая Германию, нет. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по НАТО выполнять эти договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов Альянса.