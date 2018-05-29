Повестку дня Евросоюза определяют США, заявил Косачев

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отношения России с европейскими партнерами находятся в стагнации, повестку дня в Европе в большой степени определяют США, заявил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Я бы охарактеризовал отношения между Россией и ее традиционными европейскими партнерами, в частности, с Германией, в более широком контексте между Россией и Европейским союзом как находящиеся в периоде стагнации", — сказал он на встрече с зампредседателя немецкого бундестага Вольфгангом Кубики.

При этом он отметил, что Россия и Евросоюз хорошо представляют позиции друг друга по актуальным вопросам европейской повестки дня, постоянно эти позиции излагают. "Но такое ощущение, что мы не слышим друг друга. В этом смысле в Европе сейчас отсутствует согласительная, созидательная, конструктивная повестка дня", — подчеркнул Косачев.

По его словам, в России складывается ощущение, что европейская повестка дня, с одной стороны, в слишком большой степени определяется США, а с другой стороны, так же неоправданно в большом объеме определяется не самыми крупными европейскими державами, например, Польшей или странами Балтии.

"Отношения между Россией и Европейским союзом, между Россией и Германией в этом смысле оказываются в заложниках у, с одной стороны, позиции США в отношении России, а с другой стороны, условно говоря, позиции стран Балтии в отношении России, которые совпадают в том, чтобы эта линия была максимально антироссийской", — заявил сенатор.

Косачев при этом добавил, что в России очень хорошо понимают роль и значение Германии в современном мире и Европе, и отметил важность межпарламентского сотрудничества Москвы и Берлина.