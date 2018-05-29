США используют дипломатию силы, заявил Нарышкин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США по-прежнему, как и полтора века назад, используют силовые аргументы в качестве инструментов своей дипломатии, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Во вторник в Москве в Доме Российского исторического общества открылась выставка архивных материалов, посвященная истории российско-японских отношений.

Среди документов на выставке представлена копия Симодского трактата 1855 года — первого дипломатического договора между Россией и Японией.

"Должен сказать, что в основе и самого договора, и дальнейшего развития контактов между нашими странами всегда лежала добрая воля двух сторон", — отметил Нарышкин на открытии выставки.

Он сравнил обстоятельства подписания Симодского трактата с похожим договором между Японией и США, заключенным годом ранее, в 1854 году.

"Японско-американский договор был в буквальном смысле заключен под дулами американских орудий. Такая стилистика вашингтонской дипломатии остается актуальной и до сегодняшнего дня", — сказал Нарышкин.