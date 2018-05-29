МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Гарантии безопасности должны быть предоставлены не только КНДР, но и всем странам региона, чтобы он стал регионом мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликтный узел был развязан как можно скорее через денуклеаризацию всего Корейского полуострова и обеспечение гарантий безопасности Корейской Народно-Демократической Республики, да и всех стран в этом важном районе мира, который должен стать зоной мира, стабильности и безопасности для всех государств, расположенных в Северо-Восточной Азии", — заявил министр.

Ситуация на Корейском полуострове стала одной из тем, обсуждавшихся на встрече главы российского МИД и его белорусского коллеги Владимира Макея в Минске.