ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Соединенные Штаты пообещали препятствовать председательству Сирии на Конференции по разоружению в Женеве, заявил постпред США при КР Роберт Вуд.

"Наше участие сегодня не означает поддержку полномочий Сирии и ее авторитета в председательстве. Это, скорее, обратное. Мы не можем сидеть сложа руки и не делать ничего, чтобы поставило под вопрос председательство Сирии… В ходе следующих недель мы будем участвовать в работе в этом зале для того, чтобы Сирия не смогла проводить инициативы, противоречащие интересам США. Мы значительно изменим формат своего участия", — сказал Вуд, выступая во вторник на открытии сессии Конференции.

По его словам, американская делегация не будет принимать участие в заседаниях, проводимых по инициативе Сирии, а также проигнорирует несколько дискуссий во вспомогательных органах во время председательства Дамаска в КР. Он призвал другие страны присоединиться к действиям США.

Ранее Вуд называл председательство Сирии в КР "театральным шоу" и заявил, что США предпримут ряд шагов в знак протеста против председательства САР в Конференции.

По данным источников РИА Новости в российской делегации, ряд западных стран ранее также попытались заставить государства-члены КР, в том числе РФ, оказать влияние на сирийскую делегацию с тем, чтобы она отказалась от кресла председателя КР.