Грушко рассказал, чем опасны попытки Евросоюза и НАТО изолировать Россию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки Евросоюза и НАТО изолировать Россию экономически и политически опасны для построения ландшафта в области безопасности в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Правда заключается в том, что организации, созданные для развития сотрудничества, как они себя объявляют сегодня — Евросоюз и НАТО, на самом деле в своих практических действиях пытаются изолировать Россию и экономически, и политически. Это тоже очень опасно для создания нового ландшафта в области безопасности, который выгоден самим европейцам", — сказал Грушко, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".