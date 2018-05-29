На границе Израиля с сектором Газа третий раз сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги третий раз за день сработали в населенных пунктах Израиля на границе c сектором Газа, предупреждая местных жителей о возможном новом обстреле из палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.

"Тревога активирована в региональном совете Эшколь. Обстоятельства выясняются", — сказано в пресс-релизе.

Ранее палестинцы выпустили по сопредельным районам еврейского государства около трех десятков мин. Обстрелы, одни из самых интенсивных за последние четыре года, пока обходятся без пострадавших.