США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты разочарованы решением Индии закупить у России современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно, заявил в интервью телеканалу NDTV глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри.
"Хотя господин Торнберри отметил, что США разочарованы новым военным приобретением из России, (он указал), что санкции против Нью-Дели на данном этапе маловероятны", — приводит телеканал слова Торнберри.
При этом конгрессмен подчеркнул, что решение руководства Индии может создать сложности в ряде областей американско-индийского оборонного сотрудничества, в частности, в вопросах поставок в эту страну боевых беспилотников США.
На сегодняшний день Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.