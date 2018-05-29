Россия и Китай считают, что для ответа на вызовы в АТР нужна разрядка

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Россия и Китай считают, что для ответа на вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужна комплексная военно-политическая разрядка и отказ от блоковых подходов, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Россия и Китай исповедуют принципиально другой подход, мы считаем, что в основе регионального устройства должны лежать отказ от блоковых подходов, комплексная военно-политическая разрядка, выработка единых правил игры для всех на равной взаимоуважительной основе", — заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

Он подчеркнул, что "только таким может быть ответ на системные вызовы безопасности в масштабах всего АТР".

"И, как я уже сказал, наши страны очень активно в этом направлении работают, мы получаем поддержку со стороны государств АСЕАН, надеюсь, что эта системная и последовательная работа России и Китая в Азии принесет свои плоды", — отметил замглавы МИД РФ.