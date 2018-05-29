В Каракасе объяснили, с чем связана позиция ЕС по выборам в Венесуэле

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Позиция Евросоюза по выборам в Венесуэле связана с очевидным подчинением Брюсселя непредсказуемой политике администрации президента США Дональда Трампа, заявил МИД южноамериканской республики.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав около 68% голосов. Он стал президентом на период 2019–2025 годов. ЕС не признал результаты выборов. В понедельник совет глав МИД призвал к проведению новых президентских выборов в Венесуэле в соответствии с международными стандартами, а также заявил о намерении принять дополнительные точечные и обратимые ограничительные меры в отношении этой страны.

"Венесуэла повторяет, что ни одна инстанция Европейского союза, а также ни одно из входящих в него правительств не обладает ни правовыми полномочиями, ни тем более моральной властью для того, чтобы подвергать сомнению решения, принимаемые венесуэльским народом в свободном изъявлении своей демократической воли", — говорится в сообщении МИД Венесуэлы, опубликованном в Twitter.

В нем отмечается, что "Европейский союз подтверждает интервенционистскую и враждебную позицию своего совета иностранных дел, которая является следствием очевидного подчинения непредсказуемой внешней политике администрации Дональда Трампа по отношению к Венесуэле".

ЕС в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Ранее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.