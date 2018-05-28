Индия призвала всех участников СВПД сотрудничать после выхода США из сделки

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая — РИА Новости. Индия считает, что все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе должны конструктивно сотрудничать для мирного разрешения вопросов, возникших после выхода США из данного соглашения, заявила глава индийского МИД Сушма Сварадж.

В понедельник Сварадж провела переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который находится в Нью-Дели с однодневным визитом. Как сообщил по итогам состоявшейся встречи индийский МИД, одной из центральных тем на переговорах стала ситуация после выхода Вашингтона из сделки по иранскому атому.

"Министр Зариф рассказал о дискуссиях, которые провел Иран с участниками СВПД после решения США выйти из данного соглашения. Глава МИД Индии заявила, что все стороны должны конструктивно сотрудничать в целях мирного разрешения проблем, возникших вокруг (выполнения) данного соглашения", — говорится в сообщении дипведомства Индии, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Он также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.