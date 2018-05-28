В Турции уничтожили боевика, обвиняемого в нападении на лидера оппозиции

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Бехчет Аврас, который стоял за нападением на кортеж лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) страны Кемаля Кылычдароглу в августе 2016 года, уничтожен в ходе операции сил безопасности в провинции Карс на северо-востоке Турции, говорится в заявлении турецкого МВД в понедельник.

Нападение на кортеж НРП, в котором находился глава партии, произошло в районе Шавшат провинции Артвин в августе 2016 года. Охрана Кылычдароглу заметила подозрительное движение в лесу, после чего началась перестрелка, в ходе которой три сотрудника жандармерии Турции получили ранения, один из них позднее скончался. Лидер оппозиции не пострадал. Турецкие власти возложили ответственность за это нападение на РПК.

"В результате операции, проведенной 22 мая против террористической группы, действовавшей в районе Мадур провинции Карс, среди убитых террористов был обнаружен Бехчет Аврас, который являлся ответственным за группировку в районе Артвина. Этот террорист обвиняется в организации нападения в Артвине на эскорт главы НРП Кемаля Кылычдароглу и убийстве одного из сотрудников жандармерии", — говорится в сообщении ведомства.