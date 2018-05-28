ДНР отвергла обвинения в обстреле подконтрольного Киеву поселка в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло заявление украинских силовиков об обстреле ополченцами подконтрольного Киеву поселка в Донбассе.

Ранее пресс-центр операции объединенных сил украинских силовиков в Донбассе сообщил об обстреле населенного пункта Железное в районе Торецка (до переименования Дзержинск) и гибели 15-летней девочки.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин назвал "вбросом" эту информацию.

"Последнее время вбросы в украинских СМИ идут постоянно… Я когда ехал сюда (на брифинг — ред.), интересовался по обстановке — тишина. Не могло быть обстрелов с нашей стороны. Возможно, это было какое-то взрывное устройство, неосторожное обращение с боеприпасом, а попытались эту ситуацию использовать для обвинения нас", — сказал он журналистам.