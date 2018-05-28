Экс-главу центральной таможни Киргизии арестовали по делу о злоупотреблении

БИШКЕК, 28 мая – РИА Новости. Экс-начальник центральной таможни Гостаможенной службы Киргизии Нурбек Айбашев, обвиняемый в злоупотреблении должностным положением при растормаживании крупных партий китайских товаров, заключен под стражу до конца следствия, сообщила в понедельник пресс-служба госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями республики.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками финансовой полиции задержан экс-начальник Центральной таможни ГТС при правительстве республики. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного статьей 304 ("злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия", — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, экс-начальник таможни ГТС, вступив в предварительный сговор с коммерческими структурами, "способствовал незаконному таможенному оформлению товаров из КНР, в частности шкур крупного рогатого скота, кожи хромового дубления, кожевенного траста, натуральной кожи".

В результате незаконной выдачи должностными лицами ГТС разрешения на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории, бюджету киргизского государства был причинен материальный ущерб на сумму более 166 миллионов сомов (2,4 миллиона долларов), сообщили в пресс-службе.