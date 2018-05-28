В ходе рейда армии Израиля на Западном берегу Иордана ранены 13 палестинцев

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ГАЗА, 28 мая — РИА Новости. Тринадцать палестинцев получили ранения в ходе ночной операции израильских войск на Западном берегу реки Иордан, сообщили местные медики.

Рейд проходил в лагере беженцев аль-Амари, у города Рамаллаха, где на прошлой неделе погиб солдат-израильтянин.

"Во время вторжения 13 гражданских лиц получили ранения и были госпитализированы", — цитирует официальное палестинское агентство ВАФА руководителя местной клиники Ахмеда аль-Бетави.

Палестинские власти говорят, что в аль-Амари израильтяне задержали девять местных жителей. Согласно сообщению армейской пресс-службы, всего в ходе ночных рейдов на Западном берегу военные, действующие совместно с пограничной полицией и Общей службой безопасности, задержали 11 человек.

На прошло неделе в ходе операции в аль-Амари был тяжело ранен боец израильского спецназа, на которого неизвестные сбросили тяжелый предмет. В субботу он скончался в больнице, а израильские власти пообещали найти виновных в его гибели.