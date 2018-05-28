Часть оппозиции Черногории призывает к протестам после местных выборов

БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Оппозиционная коалиция Демократического фронта (ДФ) и Социалистической народной партии (СНП) Черногории не признала результаты прошедших в воскресенье муниципальных выборов в стране и призвала сторонников к акциям протеста.
Согласно результатам наблюдателей — Центра мониторинга (CEMI) и Центра по демократическому переходу (CDT), ДПС получила 32 из 61 мандата в скупщине (представительном органе) Подгорицы, а также большинство в Биелом-Поле, Плевле, Даниловграде, Шавнике, Жабляке и Голубовцах. Избирком в понедельник продолжает подсчет бюллетеней.
"Шантаж и давление, скупка удостоверений личности и террор определили день голосования. Мы хотим послать сигнал тем, кто принес оппозиции больше всего голосов и организовать протесты, а мы к ним присоединимся. Коллеги, организуйте протесты, причин более чем достаточно, а ДФ и СНП всегда готовы", — заявил на пресс-конференции представитель коалиции Йован Вучурович.
"У нас было ощущение, что мы в Камбодже или Сомали, а не в стране-кандидате на членство в ЕС", — заявил он после дня голосования.
На нападения на своих сторонников и угрозы со стороны активистов правящей ДПС также жаловались представители оппозиционной партии "Настоящая Черногория".
Радио и телевидение Черногории со ссылкой на МВД сообщило, что в полицию поступило 21 заявление по нарушению на прошедших выборах, по которым проводится проверка. Из них пять в связи со скупкой удостоверений личности, три – за нарушение порядка и драки на избирательных участках, два заявления по препятствованию голосованию и еще два за незаконную съемку волеизъявления.