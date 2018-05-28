Часть оппозиции Черногории призывает к протестам после местных выборов

БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Оппозиционная коалиция Демократического фронта (ДФ) и Социалистической народной партии (СНП) Черногории не признала результаты прошедших в воскресенье муниципальных выборов в стране и призвала сторонников к акциям протеста.

В воскресенье десять общин (муниципалитетов) Черногории и столица страны Подгорица выбирали депутатов представительных органов власти, из рядов которых затем будут избраны главы муниципалитетов. Избирательным правом обладали 306,7 тысячи граждан. Ряд оппозиционных партий Черногории заявили об инцидентах, вызванных, по их данным, сторонниками правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. ДПС обвинения отрицает, правящая партия воскресным вечером провозгласила победу в Подгорице и еще шести муниципалитетах.

Согласно результатам наблюдателей — Центра мониторинга (CEMI) и Центра по демократическому переходу (CDT), ДПС получила 32 из 61 мандата в скупщине (представительном органе) Подгорицы, а также большинство в Биелом-Поле, Плевле, Даниловграде, Шавнике, Жабляке и Голубовцах. Избирком в понедельник продолжает подсчет бюллетеней.

"Шантаж и давление, скупка удостоверений личности и террор определили день голосования. Мы хотим послать сигнал тем, кто принес оппозиции больше всего голосов и организовать протесты, а мы к ним присоединимся. Коллеги, организуйте протесты, причин более чем достаточно, а ДФ и СНП всегда готовы", — заявил на пресс-конференции представитель коалиции Йован Вучурович.

Один из лидеров коалиции "Подгорица за 21 век", сформированной оппозиционными партиями "Демократы" и URA, Алекса Бечич пока не ответил на призыв к протестам. Ранее он сообщил о нападении на его сторонников в Подгорице и "антидемократической атмосфере".

"У нас было ощущение, что мы в Камбодже или Сомали, а не в стране-кандидате на членство в ЕС", — заявил он после дня голосования.

На нападения на своих сторонников и угрозы со стороны активистов правящей ДПС также жаловались представители оппозиционной партии "Настоящая Черногория".

Радио и телевидение Черногории со ссылкой на МВД сообщило, что в полицию поступило 21 заявление по нарушению на прошедших выборах, по которым проводится проверка. Из них пять в связи со скупкой удостоверений личности, три – за нарушение порядка и драки на избирательных участках, два заявления по препятствованию голосованию и еще два за незаконную съемку волеизъявления.