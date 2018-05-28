Сессию ПА НАТО в Варшаве хотели сорвать, сообщил член польской делегации

ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Сессию парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве хотели сорвать ложными сообщениями о минировании кораблей, заявил руководитель польской делегации в ПА НАТО Марек Опиола в эфире телеканала TVN24.

Сессия ПА НАТО завершает работу в понедельник в Варшаве. Ее работа началась в пятницу.

"Интересная ситуация, потому что в пятницу мне сообщили, что наши спецслужбы получили информацию, что два парома, которые входят один за другим в Свиноуйстье (порт на польской Балтике – ред.), заминированы, а паром, который выходил в Швеции, тоже заминирован", — сказал депутат.

"Ничего не бывает случайно", — считает он.

Он отметил, что польские спецслужбы должны были проверить оба парома, а также информировать коллег из Швеции о данной ситуации. "Все эти сообщения, к счастью, оказались ложными", — сказал польский депутат.

По мнению Опиолы, данную информацию следует рассматривать в контексте того, что "начинается сессия ПА НАТО в Варшаве, с другой стороны, россияне проводят учения, с третьей стороны — у нас ложная тревога". "Все это сфокусировано на вопросах, которые были обсуждены на сессии, то есть действия информационные, дезинформация, действия гибридные", — сказал он.

"Это, конечно, игра. Кто за ней стоит, в конечном счете, трудно это определить. Конечно, кто-то хотел расстроить эту сессию", — добавил он.