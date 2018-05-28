Польша приветствовала постоянное размещение американских военных

ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Польша с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии, заявил маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО.
"В актуальной международной ситуации необходимо постоянное присутствие сил альянса на восточном фланге. Поэтому мы с радостью и надеждой приветствуем решение Сената США от 24 мая текущего года о поддержке постоянной дислокации бригады американских войск в Польше", — сказал спикер.