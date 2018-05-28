Польша приветствовала постоянное размещение американских военных

ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Польша с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии, заявил маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО.

В настоящее время в Польше размещена бронетанковая бригада США и многонациональная боевая батальонная группа НАТО.

"В актуальной международной ситуации необходимо постоянное присутствие сил альянса на восточном фланге. Поэтому мы с радостью и надеждой приветствуем решение Сената США от 24 мая текущего года о поддержке постоянной дислокации бригады американских войск в Польше", — сказал спикер.