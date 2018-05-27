Пашинян призвал армянских чиновников соблюдать ПДД

ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от чиновников разных уровней за рулем автомобиля останавливаться на красный сигнал светофора.

"Удивляюсь, когда узнаю, что в Армении пока есть чиновники, машины которых все еще не останавливаются на красный свет. Если руководитель страны – премьер-министр так не поступает, отказавшись от нервирующей людей заносчивой манеры езды, то другие должностные лица также должны были понять, что им необходимо изменить свое поведение", — написал Пашинян на своей странице в Facebook

Он выразил надежду, что "это всего лишь недоразумение и не будет нужды в принятии дополнительных мер".

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