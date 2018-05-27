В ЛНР опровергли сообщения об уничтожении опорного пункта в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Сообщения украинского командования об уничтожении опорного пункта Народной милиции ЛНР не соответствуют действительности и делаются для поднятия духа украинских солдат, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Ранее в воскресенье на странице пресс-центра военной операции в Facebook заявили об уничтожении командно-наблюдательного пункта ополченцев.

"Украинские пропагандисты продолжают попытки искусственно поднять упавший дух деморализованных боевиков ВСУ. Так, в сводке штаба операции Объединенных сил появилась информация о том, что ВСУ якобы уничтожили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений Народной милиции ЛНР и имеющихся потерях среди наших военнослужащих", — рассказал Марочко. Представитель оборонного ведомства уточнил, что подобные сообщения не соответствуют действительности и "опубликованы лишь с целью пропаганды несуществующих успехов".