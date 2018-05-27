В КНДР опровергли, что хотят провести саммит с США "для получения помощи"

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун" призвала СМИ США и высокопоставленных американских чиновников прекратить "нести чушь", пытаясь сформировать общественное мнение, что Пхеньян согласился на саммит с США в надежде получить экономическую помощь.

"В то время когда СМИ США продолжают формировать общественное мнение о том, что КНДР согласилась сесть за стол переговоров с США в надежде получить их экономическую помощь, мы вынуждены вновь внести пояснения. США первыми попросили о проведении переговоров с КНДР. США лишь недавно пришли к осознанию, что военная мощь, санкции против КНДР, на которые они питали надежду, обречены на провал. В итоге у США просто не осталось иного выбора", — говорится в комментарии издания.

Как подчеркивается в статье, "международное сообщество полагает, что поразившие мир разительные изменения в отношениях между США и КНДР произошли исключительно благодаря усилиям КНДР по достижению мира и стабильности на Корейском полуострове и в мире". "Что касается экономической помощи, которую так рекламируют в США, КНДР никогда не рассчитывала на нее", — пишут авторы статьи.

В субботу состоялся четвертый межкорейский саммит в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, стороны подтвердили позицию о необходимости проведения саммита КНДР-США.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. В КНДР раскритиковали слова вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что если Пхеньян не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию. МИД КНДР назвал Пенса "политическим болваном" и заявил, что Пхеньян может заставить США испытать "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить".

Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США. В ответ Трамп заявил журналистам, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР 12 июня в Сингапуре.