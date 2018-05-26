Макрон заверил Алиева, что Париж не пожалеет усилий по Карабаху

БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в письме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня республики в Азербайджане заявил, что Париж не пожалеет усилий для урегулирования карабахского конфликта путем переговоров.

Столетие республики будут отмечать в Азербайджане 28 мая. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.

"В связи с национальным праздником Азербайджана я с чувством удовлетворения передаю искренние пожелания и выражаю вам и азербайджанскому народу счастья и процветания. Мне знаком этот трудный путь построения такого стабильного, современного и процветающего государства во время празднования 100-летия объявленной в 1918 и восстановленной в 1991 году независимости Азербайджана. Хочу уверить вас в своей решительности укреплять отношения между нашими странами во всех сферах", — приводит текст письма пресс-служба Алиева.

По словам французского лидера, Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Франции в решении будущих вызовов и в продолжении сближения с Евросоюзом.

"В то же время позвольте еще раз отметить, что Франция как сопредседатель Минской группы не пожалеет усилий в справедливом, продолжительном урегулировании нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Господин президент, надеюсь на встречу с вами в конце июля в Париже. Прошу принять мое высокое почтение", — говорится в поздравлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.