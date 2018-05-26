В Париже задержали 24 человека перед акцией протеста против Макрона

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы Парижа задержали 24 человека перед началом массовой акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.

"К настоящему моменту уже произведено 24 задержания", — сказала ведущая в эфире телеканала.

Она добавила, что парижская полиция также изъяла черные куртки, рубашки и маски, которые могут принадлежать радикальной группе Black Bloc.

Ранее сообщалось, что массовая акция протеста под названием "Народный подъем" против политики президента Франции Эммануэля Макрона проходит в Париже. Демонстрации под названием "Народный подъем" кроме Парижа запланированы также во многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.