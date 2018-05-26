Четырех футбольных болельщиков из России не пустили на Украину

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Погранслужба Украины не пустила четырех футбольных болельщиков из России, сообщает украинское МВД в Facebook.

В ведомстве утверждают, что россияне относятся к ультрас футбольного клуба "Торпедо" из Владимира — у них нашли символику с "агрессивными элементами изображения". Кроме того, они не смогли подтвердить цель пребывания на Украине и не предоставили подтверждающих документов.

Сегодня на стадионе "Олимпийский" в Киеве "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов.