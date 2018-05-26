В Йемене заявили, что хуситы согласились участвовать в мирном процессе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новый глава МИД Йемена и экс-постпред страны при ООН Халед аль-Ямани заявил, что повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" согласились на условия мирного урегулирования конфликта, отметив, что ООН получала от них соответствующие уведомления.

Аль-Ямани был назначен министром иностранных дел Йемена в среду, он сменил Абдель Малика аль-Махляфи, занимавшего пост с 2015 года.

"Я полагаю, что повстанцы оказались сегодня в сложной ситуации, и они согласились работать с предложениями по урегулированию", — заявил министр в первом после вступления в должность интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Как передает телеканал, аль-Ямани отметил, что хуситы выразили готовность оставить захваченные города и сдать оружие. Других деталей он не привел. Представители движения "Ансар Алла" пока не комментировали заявление министра.

ООН ранее предпринимала попытки урегулировать йеменский гражданский конфликт, продолжающийся с 2014 года между правительством и шиитскими повстанцами, однако несколько раундов переговоров не принесли результата.

Под контролем хуситов остается столица Йемена Сана и ряд других районов страны, за которые с ними ведет бои правительственная армия при поддержке коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией.