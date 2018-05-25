Источник: в Багдаде у штаб-квартиры коммунистической партии прогремел взрыв

БАГДАД, 25 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел у штаб-квартиры коммунистической партии Ирака в центре столицы страны Багдаде на фоне прошедших парламентских выборов, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Коммунистическая партия принимала участие в парламентских выборах в Ираке в составе победившего блока "Саирун".

"Взрывное устройство, заложенное неизвестными лицами, взорвалось в саду штаб-квартиры коммунистической партии на площади Эль-Андалус в центре Багдада", — сказал собеседник агентства.

В то же время агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что в результате взрыва пострадали три человека.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство"*. Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах.

*Террористическая организация, запрещенная в России