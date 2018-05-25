В Горловке пострадали два ребенка в результате взрыва гранаты

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Два ребенка получили ранения в Горловке в результате взрыва гранаты, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.

"Сегодня в 18.00 (время совпадает с московским — ред.) двое детей 11 и 9 лет в районе Бессарабки (город Горловка — ред.) получили ранения в результате взрыва гранаты, которой они играли. Ранения не тяжелые", — заявил Приходько.

Ранее в оперативном командовании и представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомствах заявляли об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.