В Горловке пострадали два ребенка в результате взрыва гранаты

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Два ребенка получили ранения в Горловке в результате взрыва гранаты, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.
Ранее в оперативном командовании и представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомствах заявляли об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.