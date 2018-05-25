Выход США из СВПД лишает Вашингтон прав в рамках сделки, заявили в МИД

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по факту лишает их всех прав по этой сделке, говорится в комментарии МИД РФ к состоявшемуся в Вене внеочередного заседания совместной комиссии в рамках выполнения СВПД без участия США.

"Участниками выражено общее глубокое разочарование в связи с односторонним и необоснованным решением Вашингтона о выходе из СВПД. Российская делегация также подчеркнула, что подобный шаг является существенным нарушением всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе, а также резолюции СБ ООН 2231 (2015) и по факту лишает США всех прав в контексте СВПД. Были предметно обсуждены последствия американского решения с точки зрения дальнейшей полноценной реализации всех аспектов договоренности", — говорится в комментарии МИД РФ.

Российская делегация подтвердила полную приверженность выполнению своих обязательств по СВПД, включая дальнейшую реализацию проекта по налаживанию производства стабильных изотопов на иранском объекте в Фордо.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что иранской стороной было предложено провести следующее заседание комиссии на уровне министров иностранных дел.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.