Белорусский спасатель перевел утят через дорогу

Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока

Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока

МИНСК, 25 мая — РИА Новости. В Гомеле сотрудник МЧС помог перейти через дорогу утке с утятами, сообщает Sputnik Беларусь.

Соответствующее видео появилось в Twitter.

"Мимими дня! Сотрудник МЧС @112by в Гомеле перевел уточек через дорогу", — написал автор ролика.

На записи видно, как утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.

В четверг утка с утятами пересекала оживленный проспект Победителей в Минске. Водители остановились, чтобы пропустить спешащих к Комсомольскому озеру пернатых пешеходов.

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