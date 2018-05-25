Белорусский спасатель перевел утят через дорогу

МИНСК, 25 мая — РИА Новости. В Гомеле сотрудник МЧС помог перейти через дорогу утке с утятами, сообщает Sputnik Беларусь.
Соответствующее видео появилось в Twitter.
Мимими дня! Сотрудник МЧС @112by в Гомеле перевел уточек через дорогу: pic.twitter.com/Sx3x4IM5gh— Лайкшэр (@eggvideo) 25 мая 2018 г.
"Мимими дня! Сотрудник МЧС @112by в Гомеле перевел уточек через дорогу", — написал автор ролика.
На записи видно, как утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.
В четверг утка с утятами пересекала оживленный проспект Победителей в Минске. Водители остановились, чтобы пропустить спешащих к Комсомольскому озеру пернатых пешеходов.
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