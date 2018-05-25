КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Участие в антиалкогольной программе и общественно-полезные работы для пьяных водителей станут в Молдавии обязательными.
"Места для проведения работ — кладбища и профильные учреждения — больницы, морги, детские дома, интернаты, в которых содержатся инвалиды", — приводит слова чиновника Sputnik Молдова.
Без документа о прохождении специальной программы нарушители не смогут восстановить водительские права. Участие в программе будет платным. Осужденный за вождение в нетрезвом виде должен будет заплатить в госказну четыре тысячи леев (около 240 долларов).
За эти деньги он прослушает лекции о вреде пьянства, с ним также будет работать психолог. Новую программу по пробации молдавские специалисты разработали совместно с коллегами из Голландии и Румынии. В тестовом режиме ее прошли 20 осужденных.
"Пилотный проект действовал в течение полугода. Программа показала, что у людей меняются взгляды и поведение. Они осознали тяжесть своего преступления и поняли, что нельзя садиться пьяным за руль", — отметил Чебан.
Накануне правительство приняло ряд поправок в законодательство, касающихся санкций за нарушение правил дорожного движения, безопасности дорожного движения и за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как пояснил глава МВД страны Александр Жиздан, раньше было возможно, чтобы людей привлекали к административной ответственности, теперь же у них станут изымать водительские права.
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