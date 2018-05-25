Трамп назвал "хорошей новостью" заявление КНДР по саммиту с США

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" заявление КНДР о готовности в любое время и в любом формате провести саммит с США, который ранее в одностороннем порядке был отменен Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

"Получить теплое и плодотворное заявление от КНДР — очень хорошие новости. Вскоре мы увидим, к чему это приведет. Надеюсь, к долгосрочному и прочному процветанию и миру", — написал Трамп в своем Twitter.