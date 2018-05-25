Аксенов объяснил заявления киевских политиков о Крымском мосте завистью

МОСКВА. 25 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил завистью заявления украинских политиков о Крымском мосте, так как Украина в свое время даже не попыталась реализовать этот проект.

Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Крымский мост и все объекты, построенные на территории полуострова, являются украинскими.

"Удивительные новости: до 14 мая украинские власти говорили, что моста нет, 15-го вдруг обнаружили, что он есть и построен практически за один день, и сегодня они пышут злобой на то, что Российская Федерация, сконцентрировавшись, реализовала проект, равного которому, я считаю, сегодня в мире нет", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

Он объяснил заявления Киева о Крымском мосте чувством зависти украинских политиков, "которые только болтали языками на протяжении последних 25 лет, говорили о намерениях, но ни разу не попытались реализовать этот проект, которой на тот момент соединил бы их с братской страной". "Сегодня Крым российский, в этом уже такой необходимости нет", — подчеркнул он.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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