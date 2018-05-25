ВОЗ скорректировала данные по случаям Эболы в Конго

ЖЕНЕВА, 25 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения скорректировала в пятницу данные по количеству случаев смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

По данным ВОЗ на 23 мая, количество случаев Эболы в стране составило 52 человека, из них 31 случай подтвержден, 13 считаются вероятными и 8 вызывают подозрения. От заболевания скончалось 22 человека.

Ранее заместитель генерального директора ВОЗ Питер Саламе заявлял о 58 случаях Эболы в ДР Конго.

"Мы все время указываем, что цифры плавают. Это происходит потому, что некоторые вызывавшие подозрение случаи не подтверждаются. Кроме того, министерство здравоохранения ДР Конго пересмотрело некоторые данные о вероятных случаях. После проведенного расследования оказалось, что некоторые из них не связаны с Эболой, и они тоже были удалены из списка", — пояснил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

По его словам, аналогичная ситуация была с данными по Эболе во время вспышки заболевания в Западной Африке в 2014 году.

Язаревич отметил, что ВОЗ в настоящее время совместно с минздравом ДР Конго проводит в стране кольцевую вакцинацию. Эксперты Организации уже определили 628 потенциально зараженных людей, которые имели контакты с заболевшими ранее. Представитель ВОЗ напомнил, что инкубационный период болезни составляет 21 день, однако в реальности симптомы проявляются у людей в первые 4-7 дней после прямого контакта с носителем.