В ДНР отрицают причастность к взрыву на складе боеприпасов

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отрицает свою причастность к взрыву на складе боеприпасов на подконтрольной Киеву территории, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в пятницу пресс-служба Донецкой областной администрации сообщила, что в результате обстрела ополченцами окрестностей населенного пункта Старая Николаевка произошел взрыв на складе боеприпасов.

"Преступная беспечность, коррупция и хищение в украинской армии продолжают приводит к новым неслучайным чрезвычайным происшествиям в зоне операции оккупационных сил из-за чего страдает, прежде всего, мирное население. Тому пример сегодняшнее возгорание или умышленный поджог складов ракетно-артиллерийского вооружения на окраине населенного пункта Правдовка (до 2016 года так называлась Старая Николаевка — ред.), который украинская сторона пытается выдать за обстрел с нашей стороны",- заявил Басурин.