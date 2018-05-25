МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что Россия может подать в суд на Великобританию, если выяснится, что Сергей и Юлия Скрипаль пострадали в результате провокации.

По его мнению, британская версия отравления Скрипалей не объясняет факты.

"Мы ни в коем случае не можем быть уверены, что для отравления Скрипалей использовался "Новичок". В основе этого химического соединения боевая рецептура. Она не предполагала выживание жертвы. Необходимо разобраться в этом деле. И если наших граждан использовали для инсценирования провокаций, то возможно обращение в суд. Но сначала необходимо получить от Великобритании документы", — рассказал Онищенко РИА Новости.

Он полагает, что начинать нужно с того, что на территории иностранного государства произошло событие, вызвавшее серьезное нарушение здоровья гражданина России. "Следовательно, априори вина лежит на государстве пребывания. Небылицы, которые источает высшее должностное лицо государства, лишь укрепляют уверенность в вине Великобритании", — отметил Онищенко.

Депутат поставил под сомнение методы расследования. Он считает, что Лондон подменял факты гипотезами. "Ни одного факта так приведено и не было. Преобладают предположительные формулировки, например фразы начинаются с оборотов вроде "с высокой вероятностью". И стоит отметить, США сразу же поддержали Великобританию. Можно задаться вопросом: на основании чего поддержали? Ведь никаких доказательств представлено не было", — говорит Онищенко.

"С политической точки зрения у России не может не быть претензий. Юлия Скрипаль — гражданка нашей страны, и наша страна должна все-таки точно узнать, что именно произошло. Мы как государство и, в частности, наш МИД должны настаивать на ознакомлении с историей ее болезни. Вчера были опубликованы данные расследования некоей комиссии по делу "Боинга", сбитого в 2014 году. Наш президент четко прокомментировал эту ситуацию: мы не можем оценить результаты этого расследования, поскольку не были допущены к его проведению. То же самое и в случае с Юлией Скрипаль. Мы вправе знать и вправе защищать нашего гражданина", — уверен бывший главный санитарный врач.

По просьбе РИА Новости Онищенко также прокомментировал видеообращение, записанное Юлией Скрипаль. На записи молодая женщина рассказывает о трудном периоде реабилитации, через который ей пришлось пройти.

"Можно сделать вывод о сохранности ее здоровья. Можно отметить характерный шрам на шее: след от сделанной ей трахеостомы. Такую операцию часто проводят, если пациент длительное время находится на искусственном дыхании. Скорее всего, именно так дело и обстояло с Юлией Скрипаль", — заключил Онищенко.